Nell’ultima puntata di Talent Zone, il programma condotto da Sofia Altavilla su OA Sport, è stata ospite Serena Di Fabio, promettente atleta nell’atletica italiana. La giovane ha parlato delle sue ambizioni, indicando il 2032 come obiettivo più realistico per le Olimpiadi. Ha inoltre condiviso le sue strategie per affrontare le gare più importanti e migliorare costantemente le sue prestazioni.

Nell’ultima puntata di Talent Zone, il programma condotto da Sofia Altavilla sul canale YouTube di OA Sport, è stata ospite Serena Di Fabio, sicuramente una delle promesse dell’atletica italiana e detentrice record nazionale under 20 dei 3.000 metri di marcia, realizzato proprio qualche settimana fa ai Campionati Italiani juniores e promesse indoor. Proprio su questo record italiano: “Il record era già mio, ma l’obiettivo era proprio quello di migliorarmi e quindi di stabilire un nuovo primato. Non me lo aspettavo e non ero sicura di quello che potevo fare anche perchè avevo iniziato la stagione a rilento. Ero partita piano, poi però sono comunque riuscita a fare il record”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Serena Di Fabio: “Obiettivo Olimpiadi, forse più realistico per il 2032. Dare il massimo nelle gare che più contano”

Chi è Serena, la nuova fidanzata di Massimo Ranieri (15 anni più giovane)Massimo Ranieri ha svelato di aver ritrovato l’amore con una donna più giovane di 15 anni, Serena: “Non fa parte del mio mondo: è un’insegnante.

Rrahmani: «Ci preoccupano queste altre gare in arrivo, ma noi vogliamo dare il massimo in campo»Il difensore del Napoli, Amir Rrahmani ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Napoli-Parma 0-0: Sono pesanti questi punti persi al...

Discussioni sull' argomento Asia Tavernini si racconta: 1.92, titolo italiano e sogno Europei | Sprint Zone; Sanremo 2026, Serena Brancale con Qui con me. Il testo e la recensione della canzone.

Serena Di Fabio: Obiettivo Olimpiadi, forse più realistico per il 2032. Dare il massimo nelle gare che più contanoNell’ultima puntata di Talent Zone, il programma condotto da Sofia Altavilla sul canale YouTube di OA Sport, è stata ospite Serena Di Fabio, sicuramente una delle promesse dell’atletica italiana e ... oasport.it

Serena Di Fabio convocata per gli Europei U.20Serena Di Fabio è tra i 91 azzurrini convocati per i Campionati Europei Under 20 in programma a Tampere, in Finlandia, dal 7 al 10 agosto. In lista anche il discobolo Francesco D'Angelo (Studentesca ... fidal.it

La biatleta Lisa Vittozzi, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, è sicuramente andata a Sanremo per un obiettivo chiarissimo: incontrare Achille Lauro. facebook

Milano-Cortina, #Franzoni: “L’obiettivo è crescere e migliorare” #Olimpiadi #Olimpiadilnvernali2026 #OlimpiadiInvernali x.com