Il cantante manca dall' Ariston da dieci anni Fu autore di Si può dare di più del trio Morandi-Tozzi-Ruggeri

Raf torna a Sanremo nel 2026, dieci anni dopo la sua ultima esibizione. La sua assenza dall’Ariston si è fatta notare, soprattutto perché fu autore di “Si può dare di più”, uno dei brani più amati degli anni Ottanta. Questa volta, il cantante milanese si prepara a tornare sul palco con un nuovo progetto musicale, dopo aver passato gli ultimi anni dedicandosi anche alla scrittura di canzoni per altri artisti.

I cona della musica italiana anni 80 e 90, Raf torna a Sanremo 2026 a dieci anni dalla sua ultima partecipazione. Autore di brani indimenticabili come Self Control e Il battito animale, il cantante porterà il brano Ora e per sempre, una ballad intensa scritta insieme al figlio Samuele. Nella serata delle Cover invece, Raf ha scelto gli scatenati The Kolors per eseguire il super classico dance The Riddle di Nik Kershaw.