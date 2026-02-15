LA Italia Fest omaggia Bertolucci nel 50° di Novecento

La proiezione speciale di “Novecento” di Bernardo Bertolucci si svolge a Los Angeles per celebrare il 50º anniversario del film, che ha rivoluzionato il cinema italiano. La scelta di mostrare il capolavoro in questa occasione nasce dall’idea di rendere omaggio a un regista che ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema. L’evento, inserito nella 21ª edizione di Italia Fest, si terrà al TCL Chinese Theatre di Hollywood dall’8 al 14 marzo. La manifestazione, guidata dal presidente Filippo Puglisi Alibrandi, vede anche la partecipazione di Raffaella De Laurentiis come Chairperson

La proiezione speciale di “Novecento” (1900), capolavoro di Bernardo Bertolucci, per il 50º anniversario dell'uscita sarà tra gli eventi centrali della 21ª edizione di Los Angeles, Italia (8-14 marzo al TCL Chinese Theatre di Hollywood), presieduta da Filippo Puglisi Alibrandi e con Raffaella De Laurentiis nel ruolo di Chairperson. La rassegna, tradizionale appuntamento italiano alla vigilia della Notte degli Oscar (15 marzo), è promossa con il sostegno del Ministero della Cultura, con il patrocinio del MAECI, del MIMIT e del MIT, e con la partecipazione di Intesa Sanpaolo, Rainbow e Givova. «Un omaggio doveroso a un autore che ha segnato il cinema mondiale – afferma Pascal Vicedomini, fondatore e produttore del festival –. 🔗 Leggi su Iltempo.it

