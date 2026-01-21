Parlamento Ue sospende intesa dazi Usa

Il Parlamento europeo ha deciso di sospendere temporaneamente l’intesa commerciale con gli Stati Uniti sui dazi, rinviando l’approvazione definitiva. Questa decisione riflette l’evoluzione delle relazioni commerciali tra le due parti e potrebbe avere ripercussioni sulle future negoziazioni e sul commercio internazionale. La sospensione evidenzia l’importanza di mantenere un dialogo costruttivo per trovare soluzioni condivise in ambito commerciale.

