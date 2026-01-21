Parlamento Ue sospende intesa dazi Usa
Il Parlamento europeo ha deciso di sospendere temporaneamente l’intesa commerciale con gli Stati Uniti sui dazi, rinviando l’approvazione definitiva. Questa decisione riflette l’evoluzione delle relazioni commerciali tra le due parti e potrebbe avere ripercussioni sulle future negoziazioni e sul commercio internazionale. La sospensione evidenzia l’importanza di mantenere un dialogo costruttivo per trovare soluzioni condivise in ambito commerciale.
17.10 Il Parlamento europeo ha deciso di sospendere l'accordo commerciale sui dazi con gli Stati Uniti, rinviando il suo via libera. Ad annunciarlo in conferenza stampa a Strasburgo il presidente della Commissione commercio internazionale dell'Eurocamera, Bernd Lange. Diventa così ufficiale la decisione preannunciata ieri dal presidente del gruppo del Ppe Weber, in accordo con socialisti e liberali. Con le nuove minacce di dazi "Donald Trump ha rotto" il patto firmato a luglio in Scozia, ha sottolineato Lange.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Dazi, Weber (Ppe): «Il Parlamento Ue sospende l’intesa con gli Usa sui dazi. Chi gioca con la Groenlandia gioca con la Nato»Il Parlamento europeo si appresta a sospendere l’accordo commerciale con gli Stati Uniti dopo i dazi imposti da Trump ai Paesi europei coinvolti in operazioni in Groenlandia.
Groenlandia contesa, il Parlamento Ue annuncia lo stop all’intesa sui dazi Usa siglata con Trump. Ma intanto l’Italia di Meloni si smarcaIl Parlamento europeo ha annunciato lo stop all’accordo sui dazi con gli Stati Uniti, firmato in passato con l’amministrazione Trump.
