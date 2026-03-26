Parlamento UE | abuso d’ufficio grave è reato

Il Parlamento europeo ha approvato con 581 voti favorevoli, 21 contrari e 42 astensioni una proposta di legge che definisce l’abuso d’ufficio grave come reato. La decisione riguarda la modifica delle norme in materia di responsabilità e sanzioni per i funzionari pubblici. La nuova normativa entrerà in vigore dopo la pubblicazione ufficiale e prevede sanzioni più severe per i comportamenti considerati gravemente illeciti.

Il Parlamento europeo ha dato il via libera con 581 voti a favore 21 contrari e 42 astenuti alla direttiva anti corruzione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Parlamento UE: abuso d’ufficio grave è reato Articoli correlati Oggi l’Unione europea reintroduce il reato di abuso d’ufficio« La corruzione è uno dei principali strumenti attraverso cui il crimine organizzato si infiltra nelle istituzioni, nell’economia, nella vita... Da oggi l’Unione europea reintroduce il reato di abuso d’ufficioIl Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la nuova direttiva europea anticorruzione , introducendo per la prima volta norme comuni in... Una selezione di notizie su Parlamento UE abuso d'ufficio grave è... Temi più discussi: Nuova grana in arrivo per il governo italiano? L'abuso d'ufficio alla prova del Parlamento europeo, domani il voto sulla direttiva sulla lotta contro la corruzione; Nuova batosta per Nordio: l’abuso di ufficio cancellato dal ministro è reato grave per Bruxelles; Direttiva Ue anticorruzione, torna l’abuso d’ufficio. L’Italia avrà due anni per adeguarsi; Lotta alla corruzione, oggi a Bruxelles il via libera alla direttiva che ripristina l’abuso d’ufficio cancellato da Nordio. Si del Parlamento Europeo alla direttiva anticorruzione, 'il grave abuso d'ufficio è reato'Pd e M5s: 'Nuova batosta per Nordio e Meloni'. Ciriani: 'Propaganda, Italia a favore anche in Consiglio' (ANSA) ... ansa.it Si del Pe a direttiva anticorruzione, 'grave abuso d'ufficio è reato'(ANSA) - BRUXELLES, 26 MAR - Il Parlamento europeo ha dato il via libera con 581 voti a favore 21 contrari e 42 astenuti alla direttiva anti corruzione. La direttiva stabilisce a livello Ue le fattisp ... msn.com Il Parlamento europeo ha approvato il suo documento più completo sulle politiche abitative, ma il vero potere resta ai governi nazionali. Guarda il video nel player per saperne di più. #EUXL x.com Il parlamento iraniano si prepara a discutere una legge per introdurre un pedaggio per le navi che transitano nello Stretto di Hormuz https://shorturl.at/toLDm - facebook.com facebook