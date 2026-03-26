Da oggi l’Unione europea reintroduce il reato di abuso d’ufficio

Da oggi l’Unione europea ha approvato una nuova direttiva anticorruzione, che introduce norme uniformi in tutta l’area comunitaria. Per la prima volta, vengono definite regole comuni per il contrasto ai reati di corruzione sia nel settore pubblico sia in quello privato. La direttiva è stata approvata dal Parlamento europeo e mira a rafforzare la prevenzione e l’azione contro la corruzione.

Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la nuova direttiva europea anticorruzione, introducendo per la prima volta norme comuni in tutta l’Unione per prevenire e contrastare in modo serio ed efficace i reati di corruzione nel settore pubblico e privato. Si tratta dell’ultimo passaggio di un lungo e complesso negoziato tra Parlamento, Commissione e Consiglio, per il quale l’europarlamentare siciliano del Movimento 5 Stelle Giuseppe Antoci ha ricoperto il ruolo di relatore. Il punto centrale della direttiva è l’articolo 7, che obbliga tutti gli Stati membri a criminalizzare l’abuso di funzioni pubbliche, cioè esattamente quel reato di abuso d’ufficio che il Governo italiano ha cancellato nel 2024. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Da oggi l’Unione europea reintroduce il reato di abuso d’ufficio Articoli correlati Oggi l’Unione europea reintroduce il reato di abuso d’ufficio« La corruzione è uno dei principali strumenti attraverso cui il crimine organizzato si infiltra nelle istituzioni, nell’economia, nella vita... Lotta alla corruzione, oggi a Bruxelles il via libera alla direttiva che ripristina l’abuso d’ufficio cancellato da NordioHa perso il referendum sulla riforma della giustizia che portava il suo nome, ha perso la sua capo di gabinetto Giusi Bartolozzi, costretta a... Tutti gli aggiornamenti su Da oggi l'Unione europea reintroduce il... Discussioni sull' argomento Cosa dicono le stelle per il 16 marzo 2026; Scuola di formazione IPSOA + Altalex Formazione: l’unione di due eccellenze per la tua formazione professionale; L'UNIONE EUROPEA E L'EMANCIPAZIONE DALLE TECNOLOGIE STATUNITENSI – Le Taurillon; L'accordo UE-Mercosur si applicherà in via provvisoria a decorrere dal 1° maggio 2026 - Rappresentanza in Italia. Oggi l’Unione europea reintroduce il reato di abuso d’ufficioL’europarlamentare messinese del M5s Giuseppe Antoci è l’unico relatore italiano: «Un voto di legalità» ... msn.com EMOZIONI DI LIRICA... E NON SOLO L unione di due anime: la Lirica la Canzone Napoletana Verdi, - facebook.com facebook Il Fondo per l’innovazione dell’Unione europea, uno dei principali strumenti per sostenere la transizione ecologica, rischia di non mantenere le promesse. #emissioni #energy #ets #innovazione #investimenti #italia #sostenibilità #transizioneenergetica x.com