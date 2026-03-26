Oggi l’Unione europea reintroduce il reato di abuso d’ufficio

Oggi l’Unione europea ha reintrodotto il reato di abuso d’ufficio, rafforzando le norme contro la corruzione. Questa decisione si inserisce in un quadro di azioni volte a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle istituzioni, nell’economia e nella vita democratica dei Paesi membri. La misura mira a rendere più efficace la lotta contro pratiche illecite e comportamenti illeciti da parte di pubblici ufficiali.

« La corruzione è uno dei principali strumenti attraverso cui il crimine organizzato si infiltra nelle istituzioni, nell’economia, nella vita democratica di ogni Paese. Ma c’è un punto che più di tutti definisce il senso politico del voto di domani (oggi, n.d.r.) nella plenaria del Parlamento europeo, quello che prevede l’obbligatorietà dell’abuso d’ufficio, il punto cruciale del negoziato, il cuore della direttiva». È determinato Giuseppe Antoci, l’europarlamentare messinese del Movimento 5 Stelle che è l’unico relatore italiano della direttiva europea in votazione oggi a Bruxelles alla plenaria. «Abuso d’ufficio - prosegue -, che il Governo italiano ha ostinatamente cercato di bloccare in sede di negoziato europeo tentando di salvare la legge Nordio che nel 2024 lo aveva cancellato dall’ordinamento italiano. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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