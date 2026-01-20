Weber | Parlamento Ue sospenderà l' accordo sui dazi con gli Usa Von der Leyen | L' Europa deve accelerare sull' indipendenza
Il Parlamento europeo valuta la sospensione dell'accordo sui dazi con gli Stati Uniti, mentre Ursula von der Leyen sottolinea l'importanza di accelerare sull'indipendenza europea. Tra ambizioni di rafforzamento economico e rischi di escalation, si apre un nuovo scenario nelle relazioni transatlantiche, con dibattiti sulla strategia più efficace per tutelare gli interessi dell'Europa.
C'è chi allontana lo spettro del bazooka economico di 93 miliardi di euro contro gli Stati Uniti e chi invece ne rivendica l'utilizzo. Sul calendario è cerchiato in rosso la data del 6 febbraio, quando scatterebbero in automatico i controdazi congelati all'indomani dall'accordo commerciale.🔗 Leggi su Today.it
Weber: “Il Parlamento Ue sospenderà l’intesa sui dazi con gli Usa. Chi gioca con la Groenlandia gioca la Nato”Il Parlamento europeo valuta la sospensione dell’accordo sui dazi con gli Stati Uniti, mentre Donald Trump sottolinea l’importanza strategica della Groenlandia, affermando che i leader europei non si opporranno al controllo statunitense sull’isola.
Dazi, Weber (Ppe): «Il Parlamento Ue sospende l’intesa con gli Usa sui dazi. Chi gioca con la Groenlandia gioca con la Nato»Il Parlamento europeo si appresta a sospendere l’accordo commerciale con gli Stati Uniti dopo i dazi imposti da Trump ai Paesi europei coinvolti in operazioni in Groenlandia.
La linea dura del Parlamento Ue con Trump: stop all'accordo sui dazi; ++ Weber, 'l'Eurocamera sospenderà l'intesa sui dazi con gli Usa' ++; Dopo i nuovi dazi di Trump, il Parlamento europeo ha sospeso l'approvazione dell'accordo commerciale tra Unione Europea e Stati Uniti; Tre grandi partiti Ue chiedono lo stop all'accordo sui dazi con Usa.
Le Borse di oggi, 20 dicembre. Weber: Parlamento Ue sospenderà l’accordo sui dazi con gli Usa - Lo ha annunciato il presidente del Ppe in conferenza stampa a Strasburgo. Avvio pesante per i mercati europei, dopo i cali della vigilia. Male anche l’Asia ... repubblica.it
Dazi: Weber (Ppe), Pe sospenderà accordo Ue-Usa - Ultime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it
Durissimo Weber, leader del PPE (di cui da parte Forza Italia, del ministro degli Esteri, Antonio Tajani) al Parlamento europeo x.com
