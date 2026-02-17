Percassi ottiene la certificazione di parità di genere per le società operanti nel settore Retail

Percassi ha raggiunto la certificazione di parità di genere UNIPdR 125:2022, un riconoscimento che testimonia il suo impegno concreto nel promuovere l’uguaglianza tra uomini e donne nelle aziende del settore Retail. La società ha implementato pratiche e politiche specifiche, coinvolgendo 2 delle sue filiali, per garantire pari opportunità e creare un ambiente più inclusivo.

Percassi ha ottenuto la certificazione per la parità di genere UNIPdR 125:2022 per le sue società operanti nel segmento Retail, a conferma di un percorso strutturato e misurabile volto alla promozione dell'equità, dell'inclusione e delle pari opportunità all'interno dell'organizzazione, che ha coinvolto 2.070 dipendenti, per il 67% donne e il 33% uomini. La certificazione riconosce l'impegno di Percassi in ambiti chiave, quali governance, processi HR, equità retributiva, opportunità di crescita e sviluppo, nonché tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro, elementi questi centrali della strategia People ed ESG delle società.