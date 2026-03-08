Parità di genere | un obiettivo ancora fragile ma strategico per l’economia italiana

La parità di genere rimane un obiettivo ancora fragile per l’economia italiana, anche se rappresenta una priorità strategica. Attualmente, il gap tra occupazione maschile e femminile persiste, e un incremento dell’occupazione femminile al livello di quella maschile potrebbe contribuire a far crescere il Prodotto interno lordo del paese. Sono in corso iniziative per ridurre questa disparità senza però aver ancora raggiunto risultati definitivi.

Mi viene spesso detto che, per il percorso professionale che ho compiuto, rappresento un modello di riferimento. Ovviamente, un riconoscimento che fa piacere; ma la realtà è che non si tratta di un percorso lineare né privo di ostacoli. Ho incontrato fatiche, arretramenti, momenti in cui la carriera sembrava sospesa. Le maternità – due figlie – in un contesto istituzionale come quello della Banca d’Italia, dove il merito è un criterio rigoroso, hanno determinato una pausa nelle valutazioni annuali, rallentando inevitabilmente la progressione professionale. Le necessità di assistere i miei genitori anziani e malati mi hanno portata a rinunciare a una promozione che comportava un trasferimento. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Una ricerca condotta in 29 Paesi rileva che sulla parità di genere un ragazzo su quattro ha opinione reazionarie. Gli uomini più adulti, al confronto, appaiono persino femministi. Che cosa sta succedendo - facebook.com facebook

