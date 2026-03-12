Ospedale di Sapri | via libera al progetto per i nuovi reparti e la riqualificazione

Da salernotoday.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Asl ha approvato un progetto da 6 milioni di euro per l'ospedale di Sapri, dopo vent'anni di attesa. L'intervento prevede la riqualificazione del piano terra, l’ampliamento del corpo principale e la creazione di un nuovo Pronto Soccorso. Sono inclusi anche nuovi reparti di Oncologia. L'intervento mira a migliorare le strutture dell’ospedale della città.

Dopo vent'anni, via libera dall'Asl al progetto da 6 milioni per l'adeguamento dell'ospedale. In particolare, riqualificazione prevista al piano terra dell’ospedale con l’ampliamento del corpo principale e la realizzazione di un nuovo Pronto Soccorso, In programma, poi, nuovi reparti di Oncologia e Gastroenterologia, oltre alla costruzione di un’autorimessa e di un reparto di Tanatologia, nonchè interventi di adeguamento antisismico e ammodernamento degli impianti. Il finanziamento arriva in gran parte dai fondi europei: 5 milioni e 700 mila euro provengono dal programma regionale FESR 20212027, mentre 300 mila euro saranno coperti dal bilancio dell’Asl. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Articoli correlati

La pista ciclabile, i nuovi parcheggi e l’illuminazione a led: il maxi progetto di riqualificazioneÈ tutto pronto per i lavori di riqualificazione urbana che a Vimercate interesseranno le vie Galileo Galilei e via Crocefisso.

Ospedale di Terni, restyling del Santa Maria con fondi Pnrr: grandi macchinari, ampliamento dei reparti e nuovi posti lettoUn investimento complessivo superiore ai sedici milioni di euro, per sei linee differenti di intervento.

Tutto quello che riguarda Ospedale di Sapri via libera al...

Temi più discussi: Asl di Salerno, Nefrologia a porte aperte per la giornata mondiale del rene: gli ospedali che aderiscono; Giornata Mondiale del Rene. Appuntamenti di ASL Salerno negli ospedali, visite anche a Polla e Sapri; Servizi di salute mentale a rischio a Cava: la Fials chiede chiarimenti all’Asl Salerno; Giornata mondiale del rene, screening e visite gratuite negli ospedali dell’Asl Salerno.

Ospedale di Sapri: sbloccati 6 milioni di euro per il nuovo Pronto Soccorso e reparti specialisticiL'ASL Salerno conclude l'iter per l'Ospedale di Sapri: pronti 6 milioni di euro per nuovo Pronto Soccorso, Oncologia e ammodernamento tecnologico ... infocilento.it

ospedale di sapri ospedale di sapri viaOspedale di Sapri, ripristino del servizio Bar: ASL Salerno indice gara per gestione quinquennaleCon Deliberazione n. 319 del 2 marzo 2026, l’ASL Salerno ha disposto l’indizione di una procedura di gara aperta per l’affidamento in concessione della gestione del bar dell’ospedale ... infocilento.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.