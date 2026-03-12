Ospedale di Sapri | via libera al progetto per i nuovi reparti e la riqualificazione

L'Asl ha approvato un progetto da 6 milioni di euro per l'ospedale di Sapri, dopo vent'anni di attesa. L'intervento prevede la riqualificazione del piano terra, l’ampliamento del corpo principale e la creazione di un nuovo Pronto Soccorso. Sono inclusi anche nuovi reparti di Oncologia. L'intervento mira a migliorare le strutture dell’ospedale della città.

Dopo vent'anni, via libera dall'Asl al progetto da 6 milioni per l'adeguamento dell'ospedale. In particolare, riqualificazione prevista al piano terra dell’ospedale con l’ampliamento del corpo principale e la realizzazione di un nuovo Pronto Soccorso, In programma, poi, nuovi reparti di Oncologia e Gastroenterologia, oltre alla costruzione di un’autorimessa e di un reparto di Tanatologia, nonchè interventi di adeguamento antisismico e ammodernamento degli impianti. Il finanziamento arriva in gran parte dai fondi europei: 5 milioni e 700 mila euro provengono dal programma regionale FESR 20212027, mentre 300 mila euro saranno coperti dal bilancio dell’Asl. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Articoli correlati

La pista ciclabile, i nuovi parcheggi e l’illuminazione a led: il maxi progetto di riqualificazioneÈ tutto pronto per i lavori di riqualificazione urbana che a Vimercate interesseranno le vie Galileo Galilei e via Crocefisso.

Ospedale di Terni, restyling del Santa Maria con fondi Pnrr: grandi macchinari, ampliamento dei reparti e nuovi posti lettoUn investimento complessivo superiore ai sedici milioni di euro, per sei linee differenti di intervento.

Tutto quello che riguarda Ospedale di Sapri via libera al...

Temi più discussi: Asl di Salerno, Nefrologia a porte aperte per la giornata mondiale del rene: gli ospedali che aderiscono; Giornata Mondiale del Rene. Appuntamenti di ASL Salerno negli ospedali, visite anche a Polla e Sapri; Servizi di salute mentale a rischio a Cava: la Fials chiede chiarimenti all’Asl Salerno; Giornata mondiale del rene, screening e visite gratuite negli ospedali dell’Asl Salerno.

Ospedale di Sapri: sbloccati 6 milioni di euro per il nuovo Pronto Soccorso e reparti specialisticiL'ASL Salerno conclude l'iter per l'Ospedale di Sapri: pronti 6 milioni di euro per nuovo Pronto Soccorso, Oncologia e ammodernamento tecnologico ... infocilento.it

Ospedale di Sapri, ripristino del servizio Bar: ASL Salerno indice gara per gestione quinquennaleCon Deliberazione n. 319 del 2 marzo 2026, l’ASL Salerno ha disposto l’indizione di una procedura di gara aperta per l’affidamento in concessione della gestione del bar dell’ospedale ... infocilento.it

SVOLTA STORICA PER L'OSPEDALE DI SAPRI! Dopo 20 anni di attesa, sbloccati finalmente i 6 milioni di euro per il restyling completo del presidio. Dal nuovo Pronto Soccorso ai reparti di Oncologia e Gastroenterologia: ecco come cambierà la sanità nel - facebook.com facebook

Ospedale di Sapri: L’ASL Salerno avvia il bando da 1,2 milioni per la riapertura dello storico bar Video di 105 TV x.com