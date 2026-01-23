Parco Magnolia al via la conferenza dei servizi per il progetto di riqualificazione

Il Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti ha convocato per martedì 3 febbraio una conferenza dei servizi riguardante il progetto di riqualificazione di Parco Magnolia. L'incontro sarà dedicato all'esame del piano di caratterizzazione e analisi dei rischi, inviato a metà dicembre dall’Ufficio commissariale. L’obiettivo è valutare le caratteristiche e le potenziali implicazioni del progetto, nell’ambito delle procedure di valutazione ambientale e di sicurezza.

Il Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti ha convocato per martedì 3 febbraio la conferenza dei servizi chiamata a esprimersi sul piano di caratterizzazione e analisi dei rischi, trasmesso a metà dicembre dall’Ufficio commissariale.In caso di approvazione, si potrà procedere con l’avvio del.🔗 Leggi su Messinatoday.it Allarme degrado al Parco Magnolia, la Struttura Commissariale avvia la bonifica e chiarisce tempi della riqualificazioneLa Struttura Commissariale al Risanamento ha annunciato l’avvio degli interventi di bonifica nel Parco Magnolia di Giostra, rispondendo alle preoccupazioni sullo stato di degrado. Leggi anche: Centro natatorio all’Annona. La Conferenza dei servizi apre la via al maxi-progetto Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Grugliasco, al via l'edizione 2026 di Dona un albero; Gennaio 2026: rigenerazione e detox al Parco Termale di Saturnia; Milano: Aldous Harding inaugura UNALTROFESTIVAL. In calendario Vulfpeck e Lorde. Parco Magnolia, in attesa del via libera dalla Regione. Intanto l’area è piena di rifiutiL’Ufficio commissariale al risanamento fa il punto sull’iter e chiede un intervento a Messina Servizi The post Parco Magnolia, in attesa del via libera dalla Regione. Intanto l’area è piena di rifiuti ... msn.com Parco Magnolia, programmata pulizia in vista del recupero dell’areaIl consigliere Libero Gioveni, capogruppo di FdI al Comune, l'ha definita una bomba ecologica chiedendo interventi urgenti e allegando alla ... 98zero.com La resilienza della Magnolia del Parco Borromeo d'Adda ad Arcore. Non sappiamo ufficialmente cosa sia accaduto oltre 10 anni fa,ma il pensiero che il grande Faggio pendulo monumentale gli possa essere caduto addosso non ce lo toglie nessuno. - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.