Parco Robinson via ai lavori per la terza area verde

Sono ufficialmente iniziati i lavori di riqualificazione del Parco Robinson, situato nel quartiere Canazza. Questa operazione, che riguarda la terza area verde del parco, mira a migliorare gli spazi dedicati alla comunità. La riqualificazione preserva la storia del luogo, inaugurato nel 1971, e favorisce un ambiente più sicuro e funzionale per i residenti. L’intervento si inserisce nel percorso di valorizzazione delle aree pubbliche della zona.

Sono iniziati i lavori per la riqualificazione del Parco Robinson, la storica area verde del quartiere Canazza inaugurata nell'estate del 1971. L'intervento - che segue il via ai lavori di riqualificazione dell'ex Ila - punta a rilanciare il parco non solo come spazio ludico, di eventi, socialità e attività fisica, ma anche come luogo fruibile da persone con difficoltà motorie. "Il Parco Robinson è la terza area verde della città che abbiamo ripensato in chiave inclusiva, dopo il parco della biblioteca di via Cavour e il parco dell'ex Sanatorio Regina Elena, dove proprio in questi giorni cominciano i lavori per migliorarne la fruibilità - ha dichiarato Marco Bianchi, assessore alle Opere pubbliche -.

Il Parco Robinson è stato affidato gratuitamente ed in forma volontaria, a decorrere dal 01/04/2025 al 31/10/2025 all’A.P.S. Gravinese, che ha manifestato la propria disponibilità ad operare, in forma gratuita, nelle aree sia della Pineta comunale che del Parco - facebook.com facebook

