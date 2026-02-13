Nuove tariffe per il parcheggio Guidazzi aperto h24 | la fascia giornaliera inizia alle 7 Tariffa ' rossa' per piazza Aguselli

A partire da lunedì 16 febbraio, il parcheggio ‘Mario Guidazzi’ a Bologna applicherà nuove tariffe, tra cui una fascia giornaliera che inizierà alle 7 del mattino, e una tariffa ‘rossa’ per piazza Aguselli, decisa questa settimana dalla Giunta comunale.

Sempre da lunedì 16 febbraio anche in piazza Aguselli torneranno in vigore le tariffe della cosiddetta ‘tariffa rossa’, pari a 2 euro per la prima ora e 2,50 euro per le ore successive A partire da lunedì 16 febbraio il parcheggio ‘Mario Guidazzi’ sarà interessato da nuove tariffe approvate nel corso di questa settimana con apposita delibera di Giunta. La principale novità riguarda l’anticipo dell’orario di applicazione della fascia diurna, che inizierà alle 7 (anziché alle 8) e terminerà alle 20. La prima ora di sosta resterà invariata a 80 centesimi euro, mentre la seconda ora e le successive rimarranno a 1,20 euro, con frazionamento della tariffa ogni cinque minuti.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

