Paradise sbarca al Piccinni di Bari con Terraross Marchioni e le star di guerrieri

Al teatro Piccinni di Bari arriva lo spettacolo Paradise, con la partecipazione di Terraross, Vinicio Marchioni e le star della fiction “Guerrieri”, tra cui Michele Ragno e Michele Venitucci. La serata prevede anche esibizioni di artisti e attori noti, con un mix di performance teatrali e musica dal vivo. I biglietti sono già disponibili per l'evento che si svolgerà nelle prossime settimane.

Terraross, Vinicio Marchioni, le star della fiction “Guerrieri” Michele Ragno, Michele Venitucci e Rossella Romano, insieme al sindaco di Bari Vito Leccese, all'assessora alla Cultura Paola Romano, al sovrintendente del Teatro Petruzzelli Nazareno Carusi e ai produttori Domenico Procacci e Luigi De Laurentiis (presidente del Bari Calcio), guidano il nuovo appuntamento di Paradise, il late night show ideato e condotto da Pascal Vicedomini, in onda venerdì 27 marzo, dopo mezzanotte su Rai 2. Dopo l'esordio a Cinecittà, Paradise approda in Puglia in concomitanza con il *Bif&st – Bari International Film & TV Festival*. Sede dello show è lo storico Teatro Piccinni, che rafforza l'identità di un format itinerante, capace di raccontare l'Italia attraverso spettacolo, territori e nuove narrazioni contemporanee. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Paradise sbarca al Piccinni di Bari con Terraross, Marchioni e le star di "guerrieri" Articoli correlati Pascal Vicedomini porta Paradise al Piccinni di Bari con Terraross e Marchioni, star di “Guerrieri”Il late night show Paradise, ideato e condotto da Pascal Vicedomini, approda a Bari con la seconda puntata, in onda venerdì 27 marzo dopo mezzanotte... Leggi anche: Lo spettacolo Riccardo III di William Shakespeare in scena a Bari con Vinicio Marchioni Paradise 2026, Pascal Vicedomini sbarca al Piccinni di Bari con le selle de Bifest Venerdì 27 marzo Tutti gli aggiornamenti su Paradise sbarca al Piccinni di Bari con... Teatro Piccinni: a partire da stasera la lettera con le prime anticipazioni della stagione 2026-2027BARI - Da questa sera e fino a domenica prossima, gli abbonati della stagione di prosa del Teatro Comunale Piccinni riceveranno la tradizionale lettera di anticipazione della nuova stagione teatrale 2 ... giornaledipuglia.com Lisistrata: il ritorno di Lella Costa al Teatro Piccinni di BariBARI - Dal 25 al 29 marzo 2026, il Teatro Piccinni ospita il ritorno di Lella Costa a Bari con Lisistrata, uno dei testi più attuali e necessari della tradizione teatrale, capace di parlare al present ... giornaledipuglia.com