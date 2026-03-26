Mercoledì 25 marzo si è svolta la terza edizione del 'Paper Day', durante la quale 190 studenti e studentesse hanno sostenuto colloqui con aziende del settore cartario. L'evento ha coinvolto giovani laureati e laureandi, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi con le imprese operanti nel comparto. La giornata si è svolta in un contesto dedicato all’incontro tra formazione e mondo del lavoro.

L'iniziativa dell'Università di Pisa, in collaborazione con Confindustria Toscana Nord, è arrivata al terzo anno e promette di continuare la sua opera di networking e contatto fra domanda e offerta di lavoro Sono 190 i ragazzi e le ragazze che mercoledì 25 marzo hanno partecipato alla terza edizione del 'Paper Day. Lavorare nell'industria della carta', giornata di incontri fra studenti, laureati, ricercatori e aziende. L'evento è volto a favorire relazioni virtuose fra il comparto della carta e il mondo accademico. E' stato organizzato per il terzo anno consecutivo dal Career Service dell'Università di Pisa, in collaborazione con Confindustria Toscana Nord, l'associazione degli industriali di Lucca Pistoia e Prato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - 'Paper Day': 190 laureandi e laureati a colloquio con le industrie della carta

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