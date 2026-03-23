Marketing e vettori aerei un bando regionale può interessare Ita Airways ma Reggio è esclusa

Arriva un'indagine esplorativa per una nuova campagna che riguarda la tratta per Roma Fiumicino, a rischio tagli per il Tito Minniti, eppure la proposta riguarderà soltanto l'aeroporto di Lamezia Anche se questo ragionamento non è mai stato dichiarato, l'ingombrante presenza di Ryanair ha condizionato l'analisi di mercato che negli ultimi mesi ha spinto Ita a tagliare due voli per Linate (dopo la precedente riconquista della tratta di andata e ritorno in giornata) e poi ridurre alcuni collegamenti con Fiumicino. Motivazione ufficiale: non stiamo andando via, anzi a Reggio teniamo molto, ma, almeno per Linate (che ha un'alternativa nel Malpensa di Ryanair), l'esito della tratta è stato ritenuto negativo e con perdite poco sostenibili nei piani della compagnia. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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