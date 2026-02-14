Il Papa Leone XIV ha scelto suor Simona Brambilla di Monza per far parte del Dicastero dei Vescovi, un organo che decide e nomina i vescovi in Italia e nel mondo. La sua nomina segna una prima storica, poiché è la prima donna nella storia della Chiesa di Roma a entrare in questo organo. La suora, di 61 anni, proviene dall’istituto delle suore missionarie della Consolata di Torino e ha già ricevuto la chiamata per contribuire alle decisioni più delicate sulla guida delle diocesi.

Monza, 14 febbraio 2026 – Una suora lombarda, per la prima volta nella storia della Chie sa di Roma, entra nel Dicastero dei Vescovi, organo che decide le nomine dei vescovi e partecipa alla delicata amministrazione delle diocesi: è la monzese Simona Brambilla, 61 anni il prossimo 27 marzo, appartenente all’istituto delle suore missionarie della Consolata di Torino. La nomina, di cui si parlava da tempo, è stata ufficializzata oggi 14 febbraio in Vaticano. Suor Brambilla è attualmente prefetto del Dicastero per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica. Nomina, quest’ultima, arrivata il 6 gennaio scorso e che le assegna un “record” personale, quello di essere la prima donna ad assumere la carica di prefetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La monzese suor Simona Brambilla scelta da Papa Leone XIV per decidere e nominare i vescovi. “Dio? È anche donna e madre”

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

La monzese suor Simona Brambilla scelta da Papa Leone XIV per decidere e nominare i vescovi. Dio? È anche donna e madreLa religiosa, che da giovane è stata anche infermiera all’ospedale di Merate, entra nel Dicastero dei Vescovi, organo della Curia che effettua le nomine episcopali ... ilgiorno.it

Meno numeri, più cuore: suor Simona Brambilla rilancia la profezia della vita consacrataSvegliare il mondo e ritornare al cuore: due immagini forti che Leone XIV ha consegnato ai consacrati nel Giubileo della vita consacrata e che oggi risuonano come un programma di vita. Per suor ... agensir.it

Sua Santità Leone XIV ha nominato Membro del Dicastero per i Vescovi la Reverenda Suora Simona Brambilla, M.C., Prefetto del Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica. Confermati gli altri membri. facebook