Akinola Davies Jr | Vi racconto la mia Nigeria

A Milano, il giovane artista Akinola Davies Jr. si apre sulla sua Nigeria e sulla sua vita. In un’intervista, dice che avere un fratello più grande lo spinge a osare e che anche lui fa lo stesso con lui, incoraggiandolo a condividere le sue storie. Una conversazione diretta, senza fronzoli, che mette in luce il legame forte tra i due e il desiderio di raccontare le radici africane.

Milano, 31 gennaio 2026 – «Avere un fratello maggiore? Mi fa sentire incoraggiato a osare. E viceversa: io incoraggio lui a raccontare le storie che ha dentro». Akinola Davies Jr. è il regista britannico-nigeriano di My Father's Shadow, applaudito debutto al lungometraggio, co-sceneggiato con il fratello Wale, in sala dal 6 febbraio con Mubi, in anteprima stasera alle ore 20.15 al Cinema Godard della Fondazione Prada di Milano. Presentato a Cannes 78, dove ha vinto la Caméra d'Or, il film è un dramma semi-autobiografico in cui d ue giovani fratelli esplorano Lagos con il padre durante la crisi elettorale nigeriana del 1993. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Akinola Davies Jr.: «Vi racconto la mia Nigeria» Approfondimenti su Akinola Davies Jr. Vi racconto la mia verità sul fascismo "Vi racconto la gioia più grande della mia vita" Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Akinola Davies Jr. Argomenti discussi: Akinola Davies Jr.: Vi racconto la mia Nigeria; Akinola Davies Jr. presenta il film My Father's Shadow: proiezione e incontro con il regista; Road to FESCAAAL 35 - Anteprima di My Father's Shadow di Akinola Davies Jr. alla Fondazione Prada; 'My father's shadow': l'inferno della Nigeria. Akinola Davies Jr.: «Vi racconto la mia Nigeria»My Father's Shadow in anteprima a Milano alla Fondazione Prada. Il regista, vincitore a Cannes della Caméra d’Or: «Il cinema è il ponte per capire chi siamo». Il film nelle sale dal 6 febbraio con M ... quotidiano.net Le elezioni del 1993 in Nigeria negli occhi di due fratellini in viaggio con il padre verso Lagos. L'esordio di Akinola Davies Jr è una rapsodia dolceamara sulle illusioni di ...Rassegna stampa delle più importanti testate giornalistiche internazionali del film My Father's Shadow di Akinola Davies. mymovies.it “Tutto è un sacrificio. Devi solo pregare di non sacrificare la cosa sbagliata”. Una nuova clip dal film d’esordio di Akinola Davies Jr, candidato ai BAFTA, MY FATHER’S SHADOW. Con Sope Dirisu in una performance pluripremiata nei panni di un padre che ria - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.