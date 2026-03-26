Hanno aperto la bara poi… Pamela orrore sul corpo della giovane uccisa dal fidanzato
Dopo aver aperto la bara, si sono verificati ulteriori sviluppi nel caso di Pamela Genini, la giovane uccisa dal fidanzato. Il suo nome è stato al centro di un caso di cronaca che ha coinvolto Milano, suscitando grande attenzione per la brutalità del femminicidio. La vicenda ha riacceso le discussioni sulla violenza di genere e sui comportamenti di controllo e minaccia che spesso precedono questi delitti.
Per mesi il nome di Pamela Genini è rimasto legato a uno dei casi di cronaca più feroci e dolorosi degli ultimi tempi, un femminicidio che aveva sconvolto Milano e riacceso il dibattito sulla spirale di controllo, minacce e violenza che spesso precede i delitti contro le donne. La giovane, 29 anni, aveva costruito una vita tra moda, imprenditoria e televisione, ma dietro quell’immagine pubblica si nascondeva una relazione diventata sempre più soffocante e pericolosa. Secondo quanto emerso nelle indagini, il legame con Gianluca Soncin, 52 anni, era stato segnato da un’escalation di comportamenti possessivi, aggressioni e intimidazioni che andavano avanti da tempo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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