Pallanuoto A2 femminile Cosma Vela Ancona sabato al Passetto contro la neopromossa Castelli Romani

La Cosma Vela Ancona, in testa al campionato di serie A2 femminile girone sud con quattro vittorie consecutive, si prepara a ospitare sabato alla piscina del Passetto, alle ore 18, la neopromossa Castelli Romani. L'incontro rappresenta un’importante occasione per consolidare la posizione in classifica, affrontando una squadra in fase di crescita. La partita sarà aperta al pubblico e si inserisce nel calendario della stagione regolare.

ANCONA - La Cosma Vela Ancona, leader del campionato di serie A2 femminile girone sud, unica squadra a punteggio pieno dopo quattro giornate, affronta sabato in casa alla piscina del Passetto (ore 18.15) i Castelli Romani, tra le formazioni più in palla in questa prima parte di stagione.

