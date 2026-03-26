Pagelle Italia Irlanda del Nord | Locatelli ringhia in mezzo al campo Gatti entra e regge bene Dentro ai numeri e le statistiche della loro partita VOTI

Nella partita tra Italia e Irlanda del Nord, sono stati assegnati i voti ai protagonisti, con particolare attenzione ai giocatori juventini in campo. Locatelli si è distinto nel centrocampo, mentre Gatti ha fatto il suo ingresso e ha mantenuto bene la posizione. I numeri e le statistiche della sfida vengono analizzati attraverso i voti assegnati ai partecipanti.

Pagelle Italia Irlanda del Nord: vediamo i voti ai protagonisti della sfida e come è andata la partita degli juventini impegnati in campo. Pagelle Italia Irlanda del Nord: i voti e i giudizi ai protagonisti del match valido per la semifinale del playoff per i Mondiali. ULTIMISSIME JUVE LIVE Donnarumma 6; Mancini 6; Bastoni 6 (63? Gatti 6); Calafiori 6; Politano 6.5 (83? Palestra SV); Barella 6; Locatelli 6.5; Tonali 7 (83? Pisilli SV); Dimarco 6.5; Kean 7 (88? Raspadori SV); Retegui 5 (63? Esposito 6); All. Gattuso 6.5 Locatelli nella partita ha collezionato 86 tocchi e 57 passaggi precisi, mantenendo l’84% di accuratezza. Il contributo difensivo del mediano è stato impressionante, con 12 interventi totali, tra cui 4 intercetti e 5 chiusure. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Italia Irlanda del Nord: Locatelli ringhia in mezzo al campo, Gatti entra e regge bene. Dentro ai numeri e le statistiche della loro partita VOTI Articoli correlati Italia, resi noti i numeri di maglia per la partita contro l’Irlanda del Nord: Locatelli conferma il 5. La scelta a sorpresa di Gattidi Redazione JuventusNews24Italia, Locatelli e Gatti sono i due ‘juventini’ convocati da Gattuso per la sfida contro l’Irlanda del Nord. Italia Irlanda del Nord, la partita di Locatelli: dentro alla prestazione del centrocampista degli azzurriConceicao non ha dubbi: «Liverpool? So che si parla di un grande club, ma gioco già in un grande club dove sono felice!» Mercato Juve, restyling... Una selezione di notizie su Pagelle Italia Irlanda Temi più discussi: Atalanta-Verona 1-0, le pagelle: Zappacosta (7) decisivo, Carnesecchi (6,5) si fa trovare pronto; Doppio successo per Italia U18 e U19 per le qualificazioni agli Europei; Fiorentina-Inter 1-1, le pagelle: Marcus Thuram ancora male, Fagioli presente; Esposito da 7,5, Thuram e Barella malissimo: le pagelle dell'Inter contro la Fiorentina. Italia-Irlanda del Nord 2-0, le pagelle: Politano generoso (6,5), Tonali chirurgico (7). Delude Retegui (5)A Bergamo, l'Italia vince la semifinale dei playoff Mondiali contro l'Irlanda del Nord per 2-0. Decisive la reti di Tonali al 56' e di Kean all'80'. LE ... leggo.it Pagelle di Italia-Irlanda del Nord 2-0: Tonali-Kean e gli Azzurri volano in finale. Retegui fuori formaQualificazioni Mondiali, Italia-Irlanda del Nord 2-0 top e flop e pagelle del match: Tonali e Kean portano gli azzurri in finale dopo un primo tempo anonimo. sport.virgilio.it +++Italia-Irlanda del Nord al via: gli azzurri si giocano il Mondiale+++ facebook