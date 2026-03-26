Italia resi noti i numeri di maglia per la partita contro l’Irlanda del Nord | Locatelli conferma il 5 La scelta a sorpresa di Gatti

Sono stati annunciati i numeri di maglia per la partita tra Italia e Irlanda del Nord. Il centrocampista ha confermato il numero 5, mentre una scelta a sorpresa riguarda il difensore, che indosserà un numero diverso dal solito. Tra i convocati figura anche un altro giocatore della Juventus, scelto dall’allenatore per questa sfida.

Italia, Locatelli e Gatti sono i due ‘juventini’ convocati da Gattuso per la sfida contro l’Irlanda del Nord. I numeri di maglia scelti dai bianconeri. L’attesa è finalmente finita: questa sera a Bergamo va in scena un dentro o fuori senza appello per la nostra Nazionale. La FIGC ha ufficialmente reso noti i numeri di maglia scelti dai protagonisti dell’Italia convocati dal commissario tecnico Rino Gattuso per la delicatissima sfida dei playoff di qualificazione al Mondiale contro l’Irlanda del Nord. In un clima di grande tensione sportiva, l’assegnazione delle divise offre i primi spunti tattici e simbolici su come gli azzurri approcceranno il terreno del Gewiss Stadium. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Italia, resi noti i numeri di maglia per la partita contro l’Irlanda del Nord: Locatelli conferma il 5. La scelta a sorpresa di Gatti Articoli correlati Il ct dell’Irlanda del Nord suona la carica prima della partita contro l’Italia: “Non ci sono più i Totti o i Del Piero”Il ct dell’Irlanda del Nord, Michael O’Neill, suona la carica per la propria squadra in vista della semifinale di stasera contro l’Italia, valida per... Italia-Irlanda del Nord, un azzurro partirà dal 1?: la scelta di GattusoMatteo Politano giocherà dal primo minuto nella sfida playoff mondiale Italia-Irlanda del Nord: l’esterno azzurro ha superato il ballottaggio con... Contenuti utili per approfondire Italia resi noti i numeri di maglia per... Temi più discussi: Playoff Mondiali, Italia-Irlanda del Nord: cosa succede in caso di sconfitta?; Il redemption arc di Zaniolo e la mancata convocazione; Risultati Italiani all'Estero in Irlanda (Referendum Giustizia 2026); Da Zaniolo a Pellegrini: ecco tutti i grandi esclusi dai convocati di Gattuso. Italia-Irlanda del Nord: svelati i numeri di maglia di Kean e degli azzurriPoco fa sono stati resi noti i numeri di maglia della Nazionale Italiana per la partita di questa sera contro l'Irlanda del Nord. Maglia più prestigiosa, la numero 10 ... firenzeviola.it UFFICIALE – Italia/Irlanda del Nord: i convocati di mister GattusoSi giocherà la semifinale playoff tra Italia e Irlanda del Nord per la qualificazione al Mondiale 2026. Ecco di seguito la lista completa. ilnapolionline.com L’Irlanda del Nord fa già rumore e provoca così l’ #Italia: “Non ha più i #Totti e i #DelPiero” x.com Il CT dell'Irlanda del Nord non teme gli Azzurri: "Hanno un buon centrocampo, ma c'è molta pressione su di loro. Noi non abbiamo paura" - facebook.com facebook