Italia Irlanda del Nord la partita di Locatelli | dentro alla prestazione del centrocampista degli azzurri

Durante la partita tra Italia e Irlanda del Nord, il centrocampista è stato posizionato in cabina di regia nel modulo 3-5-2 dal tecnico azzurro. La sua prestazione ha coinvolto il ruolo di regista e il contributo alla fase di possesso palla. Nei 90 minuti, ha svolto compiti di contenimento e impostazione, partecipando attivamente alle manovre offensive e difensive della squadra.

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