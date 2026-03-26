Italia-Irlanda Del Nord le probabili formazioni | Gattuso con Kean e Retegui dal 1'

Stasera alle 20.45 a Bergamo, l’Italia sfiderà l’Irlanda del Nord in una partita valida per le qualificazioni. L’allenatore ha deciso di schierare Kean e Retegui dal primo minuto. La squadra azzurra ha l’obbligo di vincere per ottenere la qualificazione alla finale playoff.