Italia-Irlanda Del Nord le probabili formazioni | Gattuso con Kean e Retegui dal 1'
Stasera alle 20.45 a Bergamo, l’Italia sfiderà l’Irlanda del Nord in una partita valida per le qualificazioni. L’allenatore ha deciso di schierare Kean e Retegui dal primo minuto. La squadra azzurra ha l’obbligo di vincere per ottenere la qualificazione alla finale playoff.
Il grande giorno è arrivato: l'Italia questa sera a Bergamo (ore 20.45) non può sbagliare. Contro l'Irlanda Del Nord gli Azzurri devono staccare il pass per la finale playoff. Gattuso sceglie Kean e Retegui per l'attacco; centrocampo con Locatelli, Tonali e Barella. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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