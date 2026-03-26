Fdi sostiene candidatura Campitiello a Pagani

Fratelli d’Italia ha annunciato ufficialmente il suo supporto alla candidatura di Nicola Campitiello come sindaco di Pagani. Campitiello era già stato candidato con quattro liste civiche in precedenza. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale del partito, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle strategie legate alla scelta.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Fratelli d’Italia ufficializza il suo sostegno al dottore Nicola Campitiello, già candidato sindaco di quattro liste civiche. Medico chirurgo stimato, già consigliere comunale a Palazzo San Carlo, il dott. Campitiello rappresenta una figura di comprovata esperienza, competenza e dedizione al servizio della comunità di Pagani (Salerno)”. Lo dichiara, in una nota, il deputato e commissario provinciale di Fratelli d’Italia Salerno Imma Vietri. “Il partito esprime pieno appoggio al progetto civico promosso dal dott. Campitiello, un’iniziativa aperta al contributo di altre forze politiche, movimenti civici e associazioni, con l’obiettivo di costruire un’ampia coalizione capace di offrire un governo serio, efficace e vicino ai bisogni dei paganesi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fdi sostiene candidatura Campitiello a Pagani Articoli correlati Pietrasanta sostiene la candidatura di Massa a capitale della culturaIl Comune di Pietrasanta sostiene la candidatura di Massa a capitale della cultura per il 2028. Capitale italiana del mare, Latina sostiene la candidatura di GaetaLa lettera della sindaca Celentano al primo cittadino Leccese: “Gaeta per la sua storia, ma anche per la città che è oggi, e per la progettualità...