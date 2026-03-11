Assegno unico marzo 2026 | date di pagamento conguaglio e importi con aggiornamento ISEE

A marzo 2026, l'Assegno unico prevede nuove date di pagamento, aggiornamenti sugli importi e procedure di conguaglio basate sull’aggiornamento dell’ISEE. Vengono comunicate le date precise in cui verranno effettuati i pagamenti e le modalità con cui sarà calcolato il contributo. Sono state introdotte novità riguardanti le verifiche e la rivalutazione dei parametri necessari per determinare l’importo.

Sta per arrivare l'Assegno unico di marzo 2026 e sono tante le novità da segnare. Tra le principali di questa mensilità spiccano la rivalutazione degli importi dell'1,4% in base all'inflazione ISTAT, l'applicazione automatica dei nuovi calcoli basati sull'ISEE 2026 e l'erogazione degli arretrati legati a tale adeguamento. È fondamentale ricordare che, per ottenere l'importo calcolato correttamente, è necessario presentare la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), il documento che contiene le informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali necessarie per determinare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

