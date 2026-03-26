Pagamento Assegno di Inclusione a marzo 2026 date di accredito Inps e ultime novità

Da fanpage.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assegno di inclusione è stato distribuito a partire da venerdì 13 marzo 2026. La consegna riguarda le persone che, dopo aver superato con esito positivo l’istruttoria effettuata a febbraio, avevano diritto a ricevere la prima mensilità. Le modalità di pagamento sono state comunicate dall’Inps, mentre le ultime novità riguardano i tempi di accredito e le eventuali variazioni rispetto alle scorse annualità.

L’assegno di inclusione è stato erogato a partire da venerdì 13 marzo 2026 a coloro che, dopo l’esito positivo dell’istruttoria a febbraio, dovevano ricevere la prima mensilità. Invece, a partire da venerdì 27 marzo 2026 arriverà l’accredito per coloro che hanno già ricevuto la misura in precedenza. Vediamo come che impatto avranno le modifiche all'Adi nel nuovo anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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