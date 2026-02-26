Pagamento Assegno di Inclusione a febbraio 2026 date di accredito Inps e ultime novità

L’assegno di inclusione è stato erogato a partire da sabato 14 febbraio 2026 a coloro che, dopo l’esito positivo dell’istruttoria a gennaio, dovevano ricevere la prima mensilità. Invece, a partire da venerdì 27 febbraio 2026 arriverà l’accredito per coloro che hanno già ricevuto la misura in precedenza. Vediamo come cambia l’Adi nel nuovo anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Assegno di Inclusione Febbraio 2026 - Calendario Pagamenti e Novità Importi

