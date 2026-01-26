Pagamento Assegno di Inclusione a gennaio 2026 date di accredito Inps e ultime novità

A partire da giovedì 15 gennaio 2026, l’Inps ha iniziato ad erogare il pagamento dell’Assegno di Inclusione per coloro che hanno superato positivamente l’istruttoria di dicembre. Di seguito, le date di accredito previste e le ultime novità sulla procedura e le modalità di pagamento, aggiornate alle informazioni più recenti.

L'assegno di inclusione è stato erogato a partire da gioved' 15 gennaio 2026 a coloro che, dopo l'esito positivo dell'istruttoria a dicembre, dovevano ricevere la prima mensilità. Invece, a partire da martedì 27 gennaio 2026 arriverà l'accredito per coloro che hanno già ricevuto la misura in precedenza. Vediamo come cambia l'Adi nel nuovo anno.

