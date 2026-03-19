Juventus Albanese Spalletti vuole Lorenzo Pellegrini ecco perchè

Giovanni Albanese ha spiegato che l’allenatore della Juventus desidera acquistare Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma in scadenza di contratto. La vicenda riguarda l’interesse della squadra bianconera nei confronti del centrocampista, che è attualmente sotto contratto con il club capitolino. Albanese ha illustrato le ragioni di questa possibile operazione senza entrare in dettagli sulle trattative.

Giovanni Albanese ha fatto il punto sulla situazione di Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma in scadenza di contratto e nel mirino della Juventus. Il capitano della Roma, il cui contratto scade il 30 giugno 2026, è diventato un obiettivo concreto per i bianconeri: ci sono già stati contatti informali tramite L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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