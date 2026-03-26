L'osteoporosi è una condizione caratterizzata dalla perdita di massa ossea, che può aumentare il rischio di fratture. La prevenzione si basa su controlli regolari e sull’adozione di abitudini alimentari adeguate. È importante assumere quantità sufficienti di calcio e vitamina D, soprattutto in determinate fasce di età, per mantenere la salute delle ossa e ridurre la probabilità di complicanze.

«L’osteoporosi è una malattia silenziosa e asintomatica, che spesso si manifesta solo quando si verifica una frattura. Per questo motivo è essenziale preservare la salute delle ossa in ogni fase della vita con calcio e vitamina D, anche se oggi riscontriamo spesso carenze in virtù di uno stile di vita sempre più sedentario e abitudini alimentari non sempre equilibrate», ha spiegato Orazio Falla, endocrinologo e responsabile dell’ambulatorio osteoporosi ASL Roma 5. «Per i pazienti osteoporotici, in particolare, è fondamentale associare alla terapia specifica un corretto apporto di calcio e vitamina D attraverso la supplementazione, come previsto dalla Nota 79 di AIFA». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Osteoporosi, le «regole» per una corretta prevenzione e quando e perché è importante assumere calcio e vitamina D

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