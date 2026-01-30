A Licata, in provincia di Agrigento, i sedicenni possono finalmente ottenere il patentino nautico D1. La notizia arriva direttamente da Confarca, che ha confermato l’avvio di questa iniziativa. È la prima volta che i ragazzi di questa età possono mettere mano a un documento che permette di condurre piccole imbarcazioni, una novità che ha già suscitato molte discussioni.

Licata (Agrigento), 30 gennaio 2026 - Il patentino nautico D1 dedicato ai sedicenni è diventato realtà per la prima volta a Licata (Agrigento), ne ha dato notizia Confarca. Abbiamo chiesto che cosa significhi questo traguardo al presidente delle autoscuole Paolo Colangelo. Che, guardando ad esempio alle ultime novità sulla strada, si dice molto d'accordo con la stretta prevista dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini, deciso a mettere in stand by i violenti ad esempio delle baby gang, che non potranno sostenere l'esame a 18 anni, come gli altri. Ecco cinque cose da sapere sul patentino nautico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Patentino nautico per sedicenni, il presidente Confarca: perché è importante e quali sono le regole

