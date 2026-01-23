Vitamina A | perché è fondamentale per la longevità come assumerla e quando integrarla

La vitamina A svolge un ruolo essenziale nel mantenimento della salute e nella promozione della longevità. Spesso associata alla vista, questa sostanza è in realtà un importante alleato per il benessere generale, come evidenziato dal dottor Sorrentino. Scopri come assumerla correttamente e quando può essere utile integrare questa vitamina, per sostenere il tuo equilibrio e la tua vitalità nel tempo.

Spesso considerata solo una “vitamina per la vista”, la vitamina A è in realtà molto più importante di quanto si pensi anche in altri ambiti, soprattutto quello della longevità. Anche la vitamina A quindi aiuta a rimanere in salute e vivere meglio e più a lungo, come spiega il dottor Sacha Sorrentino, biologo nutrizionista: “La vitamina A è molto più di una ‘vitamina per la vista’: è un regolatore chiave dell’espressione genica. Quindi, ha un ruolo diretto nei processi che determinano invecchiamento, rigenerazione e resilienza biologica. Quando parliamo di vitamina A non intendiamo solo una molecola, ma un’intera famiglia: retinolo, retinale e acido retinoico, che sono forme attive, e carotenoidi (beta-carotene) che sono precursori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

