ossessionato dalla vicina di casa giovane mamma di due bimbe a giudizio per stalking 57enne

Un uomo di 57 anni di Macerata è stato chiamato in tribunale con l’accusa di stalking. Secondo le ricostruzioni, si sarebbe calato pantaloni e slip sul pianerottolo di casa, osservando la porta di una vicina e compiendo atti di autoerotismo. La vicenda coinvolge anche la relazione tra il 57enne e la madre di due bimbe.

Si sarebbe calato pantaloni e slip sul pianerottolo guardando la porta della vicina e avrebbe iniziato a compiere atti di autoerotismo: questa una delle contestazioni di cui deve rispondere un 57enne maceratese. L’uomo è imputato per stalking al gup del tribunale di Macerata. I fatti contestati sarebbero avvenuti a partire da giugno 2022. Vittima la sua vicina di casa, mamma di due bambine. Secondo l’accusa, sostenuta ieri in aula dal pubblico ministero Vincenzo Carusi, l’uomo avrebbe molestato la donna, provocandole ansia e paura e costringendola a cambiare le sue abitudini quotidiane. Tutto era cominciato dopo che la donna si era trasferita nel condominio dove vive il 57ennne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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