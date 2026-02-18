sparatoria di brugherio indagata anche la moglie del 57enne che ha esploso 8 colpi alla vicina ferendo due uomini

La moglie di Carmelo Truscello, coinvolta nella sparatoria di Brugherio, è stata iscritta nel registro degli indagati per concorso morale. L’episodio, avvenuto il 13 febbraio, ha visto il marito sparare otto colpi contro una vicina, ferendo due uomini, padre e figlio, ma senza colpire la ragazza. La donna, che ha un ruolo attivo nella vicenda, verrà ascoltata domani dal gip del tribunale di Monza. La vicenda si è svolta in un contesto di tensione condominiale.

Brugherio (Monza Brianza), 18 febbraio 2026 - È indagata per concorso morale nel duplice tentato omicidio, con il divieto di dimora a Brugherio e verrà sentita domani dal gip del Tribunale di Monza Andrea Giudici la moglie di Carmelo Truscello, il 57enne autista che il pomeriggio del 13 febbraio scorso per questioni di condominio ha sparato otto colpi di pistola contro una ragazza vicina di casa, mancandola e ferendo invece padre e figlio, Leonardo e Carmine M., 50 anni e 26 anni, originari di Scanzano Jonico in Basilicata e residenti a Stradella nell'Oltrepò Pavese, il primo con precedenti per reati contro il patrimonio e droga, che stavano aiutando la giovane a rimuovere con un flessibile un paletto di ferro vicino ai parcheggi e a una recinzione della casa di corte in via Torrazza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

