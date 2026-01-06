Pericolo neve | auto va fuori strada e cade in una scarpata Mamma e due bimbe in ospedale

Un incidente si è verificato sulla SP60 a San Benedetto Val di Sambro, a causa delle condizioni di neve. Un’auto è uscita di strada finendo in una scarpata, coinvolgendo una madre e due bambine. Sono state trasportate in ospedale per accertamenti. La situazione evidenzia i rischi connessi alle nevicate e l’importanza di guidare con attenzione in condizioni di scarsa visibilità e strade scivolose.

San Benedetto Val di Sambro (Bologna), 6 gennaio 2026 – La neve è all’origine del grave incidente, a fine giornata, sulla sp60, in territorio di San Benedetto Val di Sambro, nei pressi della frazione di Ripoli. Un'auto, con a bordo una famiglia composta da madre, padre e due bimbe piccole (di 10 e 11 anni), è finita fuori strada, ed è caduta per circa 5 metri in una piccola scarpata che, dal ponticello che stavano percorrendo, arriva a un piccolo torrente sottostante. A dare l'allarme alcuni altri automobilisti che procedevano dietro di loro e si sono accorti di quanto avvenuto. Scuole chiuse 7 gennaio 2026 in Emilia-Romagna: ecco dove, l’elenco aggiornato Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con vari mezzi, tra cui due ambulanze, che hanno trasportato la madre e le figlie all'ospedale Maggiore: le loro condizioni non sono gravi, ma hanno riportato alcun traumi tra l'incidente e lo scoppio di tutti gli airbag. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pericolo neve: auto va fuori strada e cade in una scarpata. Mamma e due bimbe in ospedale Leggi anche: Auto esce di strada, poi il volo nella scarpata: due ragazzi in ospedale Leggi anche: Paura sulla provinciale Arosio–Canzo, auto fuori strada si ribalta nella scarpata: due giovani feriti Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Con l’auto in bilico sul burrone, Lenus e la sua famiglia salvati da 3 carabiniere fuori servizio: “Rischiavamo di precipitare e morire, sono angeli”; Auto smarrite sotto la neve in Piemonte. Prato Nevoso: 3 metri di candore. Pericolo neve: auto va fuori strada e cade in una scarpata. Mamma e due bimbe in ospedale - San Benedetto Val di Sambro (Bologna), 6 gennaio 2026 – La neve è all’origine del grave incidente, a fine giornata, sulla sp60, in territorio di San Benedetto Val di Sambro, nei pressi della frazione ... msn.com

