Milano-Cortina sotto cyber-attacco | hacker russi contro hotel e ambasciate Tajani | Neutralizzati in tempo

Questa mattina si sono verificati attacchi informatici contro alcune strutture a livello internazionale. Hacker russi hanno colpito hotel come l’Hotel de la Poste e il Victoria, oltre a uffici diplomatici in città come Parigi, Londra, Washington, Sidney e Toronto. Le autorità italiane e internazionali affermano di aver neutralizzato le minacce in tempo, evitando danni più gravi. La situazione resta sotto controllo, ma si intensificano i controlli per prevenire altri attacchi.

Un sofisticato attacco informatico ha colpito siti collegati alle Olimpiadi di Milano-Cortina alla vigilia della cerimonia di apertura. L'azione, condotta nella mattinata di mercoledì, ha interessato strutture ricettive di Cortina d'Ampezzo e sedi diplomatiche italiane all’estero. Secondo il ministro degli Esteri Antonio Tajani, l’operazione è stata individuata in anticipo e contenuta, senza conseguenze sui dati sensibili. A poche ore dall'apertura dei Giochi, una serie di attacchi informatici di tipo DDoS ha preso di mira siti legati all'evento olimpico e ad alcune strutture alberghiere di Cortina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milano-Cortina sotto cyber-attacco: hacker russi contro hotel e ambasciate. Tajani: "Neutralizzati in tempo" Approfondimenti su Milano Cortina Security Tajani: “Sventati attacchi hacker russi a siti Milano-Cortina e ambasciate” Gli attacchi hacker russi sono stati sventati prima di arrivare a destinazione. Cybersecurity, Tajani: anticipati attacchi hacker russi a siti Milano-Cortina e ambasciate Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, avverte: gli attacchi hacker russi contro i siti di Milano-Cortina e le ambasciate sono stati anticipati. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Milano Cortina Security Argomenti discussi: Milano-Cortina sotto scudo cyber, l'Agenzia Nazionale schiera il team d'élite; Cyber attacco agli Uffizi: cosa impariamo per mettere in sicurezza il patrimonio culturale; Milano-Cortina nel mirino degli hacker: a rischio metro, biglietterie e pos; Olimpiadi Milano Cortina, Ice: Nostri agenti collaboreranno alla sicurezza dei Giochi. Tajani: Sventati cyberattacchi russi ai siti di Milano-Cortina e alle sedi all’estero della FarnesinaUna serie di cyberattacchi ai portali delle sedi del ministero degli Esteri, compresa quella di Washington, e ad alcuni siti delle Olimpiadi invernali, anche agli alberghi di Cortina, è stata sventata ... ilfattoquotidiano.it Milano Cortina, Tajani: «Sventati cyberattacchi di matrice russa ad ambasciate e hotel»«Abbiamo anticipato un attacco hacker, di matrice russa, a una serie di sedi del Ministero degli Esteri, a cominciare da Washington, e di siti di Milano-Cortina come alberghi». Lo ... ilmessaggero.it La Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026 sarà unica nella storia olimpica. Artisti, numeri e significato - facebook.com facebook A Milano-Cortina il manifesto della prevenzione: "Ogni movimento conta" x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.