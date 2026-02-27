Pmi sotto attacco hacker Cybercrime sempre più sofisticato e continuo

Le piccole e medie imprese sono sempre più colpite da attacchi hacker, mentre il cybercrime si presenta con tecniche più avanzate e frequenti. I tentativi di intrusione sono in aumento e spesso causano incidenti di elevata gravità. La situazione evidenzia come i tradizionali sistemi di difesa siano sottoposti a una pressione crescente, rendendo le aziende più vulnerabili.

Milano, 26 Febbraio 2026 – La cybersecurity è entrata in una fase di pressione strutturale, in cui l'aumento dei volumi, la diversificazione delle tecniche di attacco e la crescita degli incidenti ad alta severità mettono sotto stress i modelli di difesa tradizionali. Questo è l'elemento principale che emerge dal report di ricerca " State of Cybersecurity Recap 2025 " commissionato da AUSED e condotto da Certego. Aumentano gli attacchi nei confronti delle Pmi. L'incremento degli allarmi (+7%), degli incidenti gestiti (+13%) e dei tentativi di compromissione osservati su tutte le superfici di attacco e su organizzazioni di ogni dimensione, evidenzia come il rischio non sia più episodico, ma continuo, distribuito e sistemico.