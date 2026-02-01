L’appello del Papa | Speranza in pace auspico tregua per i Giochi di Milano-Cortina

Oggi l’Italia ricorda le vittime civili delle guerre e dei conflitti. Nel giorno dedicato a loro, il Papa lancia un appello alla speranza e chiede una tregua per i Giochi di Milano-Cortina. Francesco invita a mettere da parte le tensioni e a cercare la pace, in vista di un evento che dovrebbe unire e non dividere.

(Adnkronos) – "Oggi in Italia ricorre la Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo. Questa iniziativa è purtroppo tragicamente attuale. Ogni giorno infatti si registrano vittime civili di azioni armate che violano apertamente la morale e il diritto. I morti e i feriti di ieri e di oggi saranno veramente onorati quando si metterà fine a questa intollerabile ingiustizia". Lo ha detto Papa Leone XIV al termine dell’Angelus in piazza San Pietro. Quindi l'appello del Pontefice: "Venerdì prossimo inizieranno i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina a cui faranno seguito i Giochi paralimpici.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Venerdì prossimo iniziano i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina, un evento che attira l’attenzione di tutto il paese.

Argomenti discussi: A Castel Gandolfo l'appello di Papa Leone XIV - Alzare la voce per la pace; L'Ucraina soffre, fermiamo la guerra che colpisce i civili. La pace si costruisce nel rispetto dei popoli; Intelligenza artificiale, l'appello di Papa Leone XIV: Non è un oracolo né un'amica; Fake news e intelligenza artificiale: l'appello di Papa Leone XIV.

