Un ulivo secolare all’ospedale Monaldi in ricordo del giovane Domenico simbolo di speranza

È stato piantato un ulivo secolare presso l’ospedale Monaldi in ricordo di un giovane deceduto. L’albero rappresenta un segno di speranza e memoria per la comunità locale. La cerimonia si è svolta alla presenza di familiari e rappresentanti dell’istituto. L’ulivo sarà mantenuto come simbolo di ricordo e di continuità.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Che il dolore possa trasformarsi in memoria viva: è questo il messaggio che l’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli ha voluto trasmettere attraverso un’iniziativa toccante. Mercoledì 1 aprile, nel giardino dell’ospedale Monaldi, verrà piantato un ulivo secolare in memoria del piccolo Domenico, il cui tragico decesso, avvenuto a causa di un trapianto di cuore con organo danneggiato, ha scosso profondamente la comunità. L’iniziativa rappresenta non solo un omaggio a Domenico, ma anche un forte impegno da parte dell’ospedale per garantire che episodi simili non si ripetano mai più. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Un ulivo secolare all’ospedale Monaldi in ricordo del giovane Domenico, simbolo di speranza. Articoli correlati Leggi anche: Domenico Caliendo, al Monaldi un ulivo per ricordarlo: «Non accada mai più» Morte del piccolo Domenico: i Nas tornano all'ospedale MonaldiContinuano anche oggi le verifiche dei Carabinieri del Nas riguardo alla morte del piccolo Domenico, avvenuta ieri all’ospedale Monaldi. Contenuti e approfondimenti su Un ulivo secolare all'ospedale Monaldi... Temi più discussi: Un ulivo secolare al Monaldi per ricordare Domenico Caliendo; Un ulivo secolare all'ospedale Monaldi in memoria del piccolo Domenico; Ospedale Monaldi, un ulivo secolare piantato nelle aiuole in ricordo del piccolo Domenico Caliendo; Domenico Caliendo, al Monaldi un ulivo per ricordarlo: Non accada mai più. Ulivo secolare al Monaldi in ricordo del piccolo DomenicoUn ulivo secolare per custodire la memoria e trasformare il dolore in impegno. È l’iniziativa promossa presso l’Ospedale Monaldi, dove mercoledì 1° aprile sarà piantato un albero in ricordo del piccol ... ilfattovesuviano.it Domenico Caliendo, al Monaldi un ulivo per ricordarlo: «Non accada mai più»Per ricordare Domenico, per non dimenticare il suo nome e il suo calvario. Parte dal Monaldi - l’ospedale nel quale il piccolo di due anni e cinque mesi affetto da una grave ... ilmattino.it BUONE NOTIZIE: INTERVENTO AL CUORE RIUSCITO PER LA PICCOLA TERESA DI CASAL VELINO Un intervento chirurgico di estrema complessità, eseguito nelle ultime ore all’Ospedale Monaldi, riaccende la speranza per la piccola - facebook.com facebook Ulivo secolare in aiuole ospedale Monaldi per ricordare il piccolo Domenico. L'Azienda dei Colli, 'forte impegno affinchè non si ripeta tragedia' #ANSA x.com