All'ospedale di Perugia è stato nominato il nuovo responsabile della struttura complessa di Oncoematologia Pediatrica. La direzione del Santa Maria della Misericordia ha scelto il dottor Francesco Arcioni come nuovo primario. La nomina è stata comunicata ufficialmente dalla struttura ospedaliera.

L’incarico sarà quinquennale. Arcioni prende il posto del dottor Maurizio Caniglia L'ospedale di Perugia ha il nuovo direttore della struttura complessa di Oncoematologia Pediatrica. La direzione del Santa Maria della Misericordia ha scelto il dottor Francesco Arcioni. L’incarico sarà quinquennale. Arcioni prende il posto del dottor Maurizio Caniglia, in quiescenza dallo scorso mese di settembre. Il dottor Francesco Arcioni, scrive l'ospedale, “medico specialista in ematologia, vanta una consolidata esperienza nella gestione delle neoplasie solide ed ematologiche del bambino e del giovane adulto. Nel corso della sua carriera ha maturato competenze avanzate nel trapianto di cellule staminali emopoietiche, sia allogenico (da familiare, da donatore non correlato, parzialmente compatibile) sia autologo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Ospedale di Perugia, la nomina: scelto il nuovo 'primario' di Oncoematologia Pediatrica

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