Ospedale di Perugia la chirurgia pediatrica entra nel circuito delle eccellenze formative nazionali
L’ospedale di Perugia ha ottenuto un nuovo riconoscimento perché la chirurgia pediatrica, guidata dal dottor Marco Prestipino, entra a far parte delle strutture di formazione più prestigiose in Italia. La decisione deriva dal successo delle recenti iniziative di formazione e dalla qualità del lavoro svolto dal team. Per i giovani medici specializzandi, questa scelta rappresenta un’opportunità concreta di apprendere tecniche avanzate in un ambiente stimolante.
Un nuovo importante riconoscimento per l'ospedale di Perugia. La chirurgia pediatrica, diretta dal dottor Marco Prestipino, è stata inserita nella rete delle eccellenze formative nazionali riservata ai giovani medici specializzandi. La struttura umbra è stata inserita nel circuito italiano su richiesta dell'Università di Genova attraverso la sua scuola di specializzazione in area medica. Grazie alla nuova convenzione gli specializzandi dell'ateneo ligure potranno svolgere periodi di tirocinio presso l'azienda ospedaliera perugina. "Questo risultato rappresenta un riconoscimento significativo della qualità del lavoro svolto dal nostro team e degli standard clinico-assistenziali raggiunti" è quanto dichiarato dal direttore di chirurgia pediatrica.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
"Tre reparti dell’ospedale tra le eccellenze nazionali"
