Ospedale di Perugia la chirurgia pediatrica entra nel circuito delle eccellenze formative nazionali

Un nuovo importante riconoscimento per l'ospedale di Perugia. La chirurgia pediatrica, diretta dal dottor Marco Prestipino, è stata inserita nella rete delle eccellenze formative nazionali riservata ai giovani medici specializzandi. La struttura umbra è stata inserita nel circuito italiano su richiesta dell'Università di Genova attraverso la sua scuola di specializzazione in area medica. Grazie alla nuova convenzione gli specializzandi dell'ateneo ligure potranno svolgere periodi di tirocinio presso l'azienda ospedaliera perugina. "Questo risultato rappresenta un riconoscimento significativo della qualità del lavoro svolto dal nostro team e degli standard clinico-assistenziali raggiunti" è quanto dichiarato dal direttore di chirurgia pediatrica.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

