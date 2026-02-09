Giornata mondiale dell' epilessia all' ospedale di Perugia inaugurata l' area accoglienza pediatrica e un nuovo ambulatorio

In occasione della Giornata mondiale dell'epilessia, l'ospedale di Perugia ha aperto due nuove strutture. Si tratta di un’area dedicata all’accoglienza dei bambini e di un ambulatorio specializzato per i giovani adulti. L’obiettivo è offrire un supporto più concreto a chi vive con questa condizione, rendendo più semplice e meno stressante il percorso di cura. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di medici, pazienti e famiglie, tutti pronti a sottolineare l’importanza di avere punti di riferimento più accessibili e dedic

I due punti si trovano all'interno del centro regionale per l'epilessia presso la neurofisiopatologia ospitato all'interno dell'azienda ospedaliera perugina Due nuovi punti a sostegno dei bambini e dei giovani adulti affetti da epilessia. In occasione della Giornata mondiale dell'epilessia, che si è svolta il 9 febbraio 2026, presso l'ospedale di Perugia sono stati inaugurati due nuovi punti, ovvero l'area dedicata all'accoglienza del bambino e del giovane adulto e l'ambulatorio della transizione dell'età evolutiva che si trova all'interno del Centro regionale per l'epilessia in Neurofisiopatologia.

