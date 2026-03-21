In un ospedale del Valdarno è stato installato un nuovo dermografo utilizzato per il tatuaggio dell’areola e del capezzolo del seno. La procedura, finora accessibile solo privatamente, ora può essere eseguita anche all’interno della struttura sanitaria. La novità riguarda le pazienti che devono sottoporsi a questo tipo di intervento, offrendo un’alternativa pubblica rispetto alle opzioni precedenti.

Arezzo, 20 marzo 2026 – Una procedura a cui finora le donne potevano accedere in forma privata rivolgendosi a tatuatori o centri estetici - la dermopigmentazione di areola e capezzolo - diventa da oggi possibile presso l’ospedale del Valdarno grazie alla generosità di Andos Valdarno, l’associazione di volontariato che raccoglie e sostiene le donne operate al seno e che è da sempre molto vicina ai reparti di oncologia e chirurgia dell’ospedale. La donazione di un dermografo consente infatti di inserire la procedura stabilmente tra i servizi ambulatoriali a cui le donne possono accedere come parte del percorso ricostruttivo a seguito di operazione al seno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ospedale del Valdarno: un nuovo dermografo per il tatuaggio dell’areola e del capezzolo del seno

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