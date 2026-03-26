Osimo domina | fine striscia Loreto 2 punti di distacco

Al PalaBellini si è disputata una partita tra Osimo e Loreto, due squadre con soli due punti di differenza in classifica prima del fischio d’inizio. La sfida ha visto Osimo prevalere, portandosi in vantaggio rispetto a Loreto di due punti. La gara ha coinvolto gli spettatori in una partita intensa e combattuta fino alla fine.

Il PalaBellini ha ospitato un confronto diretto tra Osimo e Loreto, due squadre separate da soli due punti in classifica prima del fischio d’inizio. La sfida si è risolta con una vittoria netta per la capolista Osimo, che ha messo fine alla serie positiva dell’avversario. L’importanza della partita trascendeva il semplice risultato sportivo, rappresentando per Osimo l’occasione di riscattarsi dalla sconfitta subita contro Bologna nella giornata precedente. Per i padroni di casa era fondamentale essere presenti fin dal primo punto, obiettivo raggiunto con successo come dimostra l’esito finale a senso unico. Dall’altra parte del campo, Loreto vede interrotta una striscia di sei vittorie consecutive a causa di una prestazione giudicata sottotono in tutti i fondamentali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Osimo domina: fine striscia Loreto, 2 punti di distacco Articoli correlati Leggi anche: Osimo schiaccia Loreto. Il derby è a senso unico Leggi anche: Poker di reti del Borghetto, bene il Loreto e oggi c’è Fc Osimo