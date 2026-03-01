Poker di reti del Borghetto bene il Loreto e oggi c’è Fc Osimo

Nel girone B di Prima Categoria, il Borghetto ha segnato quattro gol in una partita, mentre il Loreto ha ottenuto una vittoria. Oggi si disputerà anche la gara tra Fc Osimo e un'altra squadra. L’Olimpia Marzocca ha invece vinto di misura contro la Real Cameranese. Questi sono i risultati principali delle partite più recenti.

Nel girone B di Prima Categoria poker di reti del Borghetto. L’Olimpia Marzocca supera di misura la Real Cameranese. Oggi la capolista Fc Osimo sale a Filottrano. Nel C il Loreto torna alla vittoria. Prima Categoria, 22esima giornata (ore 15). Girone B. Oggi: Filottranese-FC Osimo. Ieri: Olimpia Marzocca-Real Cameranese 1-0, Pietralacroce-Le Torri Castelplanio 1-1, Borghetto-Argignano 4-1, Castelbellino-Staffolo 0-1, Cingolana-Castelleonese 0-3, Cupramontana-Barbara Monserra 3-2, Passatempese-Borgo Minonna 0-1. Classifica: FC Osimo 52; Borghetto 45; Olimpia Marzocca 42; Passatempese 36; Real Cameranese 33; Filottranese 32; Pietralacroce e Borgo Minonna 30; Staffolo 27; Castelleonese 26; Le Torri 25; Castelbellino 21; Argignano 20; Cingolana 18; Barbara Monserra e Cupramontana 15. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fc Osimo torna al successo e allunga. Il Loreto rifila un poker di golLa capolista FC Osimo (Prima Categoria, girone B) torna a vincere allungando in classifica: +8 sulla seconda, il Borghetto.

