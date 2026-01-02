Da Turchia arriva un aggiornamento su Noa Lang, attualmente al Napoli. Secondo recenti indiscrezioni, il Galatasaray avrebbe manifestato interesse per l’esterno olandese, confermando le voci di mercato che circolano da alcune settimane. Questa notizia, ancora da ufficializzare, apre nuovi scenari per il futuro del giocatore e dei club coinvolti.

Le voci di mercato che riguardano Noa Lang continuano a far discutere, anche all’estero. Nelle ultime ore, dalla Turchia si è parlato di un possibile interessamento del Galatasaray per l’esterno olandese del Napoli, un’indiscrezione che ha trovato conferme tra gli addetti ai lavori. A Sky Sport Turchia, però, qualche istante fa è arrivata una clamorosa smentita da parte di un noto giornalista. Mercato Napoli, dalla Turchia arriva la smentita sulla possibile cessione di Lang al Galatasaray. A fare il punto sulla situazione è stato il giornalista Ali Naci Küçük, intervenuto ai microfoni di Sky Sport Turchia, per chiarire i reali obiettivi del Galatasaray. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Lang – Galatasaray, dalla Turchia arriva l’annuncio a sorpresa in diretta!

Leggi anche: Atalanta, dalla Turchia «Lookman ha detto sì al Galatasaray»

Leggi anche: Dalla Turchia: il Galatasaray punta un titolare del Napoli già per gennaio

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Napoli, in Turchia tutti vogliono Lang: interesse di Besiktas e Fenerbahce - L'apertura ufficiale del calciomercato, sessione invernale, dà il via alle tantissime trattative che vedono al lavoro tutte le principali società. fantacalcio.it