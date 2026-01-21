Victor Osimhen ha scelto il trasferimento al Galatasaray, suscitando grande interesse e curiosità. La sua decisione di lasciare Napoli e optare per la Turchia ha sollevato numerosi interrogativi sul motivo di questa scelta, considerando le offerte provenienti da club di Premier League e Liga. Questa mossa rappresenta un cambiamento significativo nella carriera del calciatore e nel panorama del calcio turco, attirando l’attenzione di appassionati e analisti.

Da quando Victor Osimhen è andato via da Napoli e invece di finire in un top club di Premier o Liga è andato in Turchia la domanda è sempre la stessa: perché? Poteva avere di più, è il sottotesto. Ma El Paìs ricorda cosa invece il nigeriano ha trovato nel calcio turco, ora che deve affrontare l’Atletico Madrid in Champions e che tutti lo temono. Il succo è che nessuno mai in Turchia aveva fatto quel che ha fatto il Galatasaray per prendere Osimhen. “Il fanatismo appassionato dei tifosi del Galatasaray ha trovato la sua ultima icona nell’attaccante Victor Osimhen – scrive il giornale spagnolo – La scorsa estate, quando il presidente del club annunciò che l’attaccante africano era ora un membro permanente della squadra dopo il suo primo anno in prestito, l’aeroporto di Istanbul fu invaso da migliaia di tifosi del Galatasaray. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Nessuno in Turchia aveva mai fatto tanto per avere un calciatore: ecco perché Osimhen è al Galatasaray (El Paìs)

Leggi anche: Yamal, la sconfitta nel Clasìco gli ha fatto bene: meno vita mediatica, ritorno a quella da calciatore (El Paìs)

Leggi anche: Lookman Juve, dalla Turchia non hanno dubbi: ha già detto sì al Galatasaray, Osimhen decisivo nella scelta del giocatore! Cosa è successo

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Le bobine fantasma e la nave che nessuno ha visto: quell'acciaio dalla Turchia mai consegnato; Oggi consiglio straordinario Figc: possibile svolta nel mercato del Napoli che potrebbe investire soldi importanti a gennaio Lo scrive Schira su X: la Lega #SerieA chiederà di poter far utilizzare ai propri club la liquidità accantonata negli anni precedenti. Certo; Can Yaman a C'è posta per te nella sera del fermo a Istanbul: la coincidenza che nessuno poteva immaginare; Le smanie bellicose di Ursula von der Leyen.

Le bobine fantasma e la nave che nessuno ha visto: quell'acciaio dalla Turchia mai consegnatoMerce per oltre 670 mila euro: tre imputati a processo, tra anticipi versati, mail rassicuranti e il confine sottile tra truffa e inadempimento Li aveva incontrati anche di persona. Un pranzo, qualche ... msn.com

Can ha raccontato che in Turchia sono abituati a questo tipo di situazioni. Dopo tre mesi di riprese a Tenerife aveva tre settimane di vacanza natalizia e non sapeva dove trascorrerle. Alla fine ha scelto Istanbul. Qualcuno gli aveva consigliato di non andare, pe - facebook.com facebook