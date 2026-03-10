Sostegno Indire secondo ciclo | percorsi in 3 mesi per concludere entro il 30 giugno 2026 Decreto Ministero

Il Ministero ha pubblicato un decreto interministeriale riguardante i percorsi di specializzazione sul sostegno indiretto del secondo ciclo. I percorsi, della durata di tre mesi, devono essere completati entro il 30 giugno 2026. Il decreto stabilisce le modalità e le disposizioni per i partecipanti ai percorsi previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto-legge n.

Specializzazione sostegno secondo ciclo Indire: il Ministero pubblica il Decreto interministeriale recante disposizioni per consentire ai partecipanti ai percorsi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge n. 71 del 2024 il conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno in tempo utile per lo scioglimento della riserva nelle graduatorie provinciali per le supplenze entro il termine del 30 giugno 2026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Leggi anche: Secondo ciclo Indire/Università: decreto imminente, corsi dovranno partire max entro inizio marzo per concludersi entro 30 giugno Secondo ciclo Indire: i dubbi non sono sull’avvio ma sulla possibilità che si concludano entro il 30 giugnoSecondo ciclo Indire è un altro tassello mancante della complessa geometria delle GPS 202628. Contenuti e approfondimenti su Sostegno Indire Temi più discussi: Secondo ciclo Indire/Università, alcuni docenti non potranno partecipare pur avendo tre anni di servizio sostegno; Corsi Indire sostegno II ciclo, rinuncia all'istanza di riconoscimento dal 27 febbraio al 12 marzo 2026 [Avviso MIM]; Secondo ciclo sostegno per triennalisti ed estero: esiste il rischio di non essere ammessi? Si potrà presentare domanda sia a Indire che ad una Università?; Indire Secondo ciclo: l'inserimento con riserva in GPS I FASCIA è consentito anche senza iscrizione effettiva al percorso di specializzazione sul sostegno? Scopriamolo insieme. TFA sostegno Indire: tutte le novità sul secondo ciclo e i posti disponibiliScopri i requisiti per partecipare al TFA Sostegno Indire e le opportunità per i docenti con tre anni di servizio. informazionescuola.it TFA sostegno secondo ciclo Indire e Università: ampliamento della platea ma requisiti precisi. Il Punto di Chiara CozzettoDurante la puntata del 4 marzo del nostro Question Time, condotta da Andrea Carlino, Chiara Cozzetto (ANIEF) ha fatto il punto sui nuovi percorsi Indire per la specializzazione sul sostegno, chiarendo ... orizzontescuola.it A Giugno termineró il terzo anno su sostegno ,stessa cdc,posso iscrivermi all 'indire @francesco andria - facebook.com facebook TFA sostegno Indire: tutte le novità sul secondo ciclo e i posti disponibili x.com